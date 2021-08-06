На Полтавщині у полі чоловік під час прогулянки виявив труп жінки
У полі в Кременчуці Полтавської області вранці 6 серпня виявили труп жінки
Як повідомили у пресслужбі поліції, ймовірно, вона вкоротила собі віку, пише RegioNews.
Відомо, що труп виявив у мікрорайоні "Молодіжний" чоловік, який гуляв із собакою. Тіло було обгорілим.
Слідчі вже встановила особу жінки. Нею виявилась 37-річна місцева жителька. У поліції кажуть, що ознак насильницької смерті не виявлено.
Тіло направлене на судово-медичну експертизу. Попередньо, жінка вчинила самогубство.
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