16:48  06 серпня
Київська ОДА й перевізники переглянуть тарифи на маршрутах
16:37  06 серпня
У Миколаєві на подвір'я будинку кинули гранату
08:11  06 серпня
Бойовики на Донбасі 10 разів порушували "тишу"
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2021, 15:44 2135

На Полтавщині у полі чоловік під час прогулянки виявив труп жінки

06 серпня 2021, 15:44 2135
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У полі в Кременчуці Полтавської області вранці 6 серпня виявили труп жінки

Як повідомили у пресслужбі поліції, ймовірно, вона вкоротила собі віку, пише RegioNews.

Відомо, що труп виявив у мікрорайоні "Молодіжний" чоловік, який гуляв із собакою. Тіло було обгорілим.

Слідчі вже встановила особу жінки. Нею виявилась 37-річна місцева жителька. У поліції кажуть, що ознак насильницької смерті не виявлено.

Тіло направлене на судово-медичну експертизу. Попередньо, жінка вчинила самогубство.

Нагадаємо, днями у Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки.

Україна кримінал Полтава поліція труп

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua