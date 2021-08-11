На Запоріжжі СБУ зупинила створення фейкового самоврядування

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У Мелітополі СБУ блокувала створення фейкового органу місцевого самоврядування для розхитування обстановки в регіоні

Про це інформує пресцентр СБУ, повідомляє RegioNews.

Зловмисники планували сформувати псевдодержавне утворення у Мелітополі. Організатори фейкової "громади" закликали громадян не визнавати українські органи влади", - йдеться у повідомленні.

Щоб залучити до своїх лав "однодумців", декілька місцевих жителів обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників печатки псевдодержавного утворення.

Раніше на Запоріжжі викрили спробу створення фейкової "міської ради".