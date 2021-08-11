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11 августа 2021, 11:51 204

На Запорожье СБУ остановила создание фейкового самоуправления

11 августа 2021, 11:51 204
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Фото: СБУ
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В Мелитополе СБУ блокировала создание фейкового органа местного самоуправления для расшатывания обстановки в регионе

Об этом информирует пресс-центр СБУ, сообщает RegioNews.

Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственное образование в Мелитополе. Организаторы фейковой "громады" призвали граждан не признавать украинские органы власти", - говорится в сообщении.

Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", несколько местных жителей обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственного образования.

Ранее на Запорожье разоблачили попытку создания фейкового "городского совета".

СБУ фейк Запорожье государственная измена печать

 
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