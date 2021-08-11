На Запорожье СБУ остановила создание фейкового самоуправления
В Мелитополе СБУ блокировала создание фейкового органа местного самоуправления для расшатывания обстановки в регионе
Об этом информирует пресс-центр СБУ, сообщает RegioNews.
Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственное образование в Мелитополе. Организаторы фейковой "громады" призвали граждан не признавать украинские органы власти", - говорится в сообщении.
Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", несколько местных жителей обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственного образования.
Ранее на Запорожье разоблачили попытку создания фейкового "городского совета".
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