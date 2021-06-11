На Запоріжжі викрили спробу створення фейкової "міської ради"

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання діючої української влади.

Вони також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації.

Для легалізації повноважень було проведено збори, на яких обрали "міського голову" і "депутатів" фейкового органу місцевого самоврядування", - повідомили оперативники.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у "депутатів" і "міського голови" печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування", протоколи зібрань активістів.

Нагадаємо, СБУ викрила двох організаторів псевдореферендуму, також оперативники виявили 10 бойовиків.