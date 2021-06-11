08:54  11 червня
В Україні понад 1600 нових COVID-хворих: найбільше в столиці
08:32  11 червня
Реформа СБУ та пенсії: Арахамія розповів про плани "слуг" до кінця року
08:11  11 червня
На Донбасі за добу зафіксовано 12 порушень "тиші"
UA | RU
UA | RU
11 червня 2021, 13:19 456

На Запоріжжі викрили спробу створення фейкової "міської ради"

11 червня 2021, 13:19 456
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На Запоріжжі правоохоронці заблокували спробу створення псевдодержавного утворення "Гуляйпільська міська рада", ініційовану місцевим прибічником "псевдонародовладдя"

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання діючої української влади.

Вони також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації.

Для легалізації повноважень було проведено збори, на яких обрали "міського голову" і "депутатів" фейкового органу місцевого самоврядування", - повідомили оперативники.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у "депутатів" і "міського голови" печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування", протоколи зібрань активістів.

Нагадаємо, СБУ викрила двох організаторів псевдореферендуму, також оперативники виявили 10 бойовиків.

СБУ горсовет Запоріжжя депутати орган самоврядування

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua