У Кирилівці потужна злива затопила будинки і подвір'я

Фото: ДСНС

У суботу, 7 серпня, потужна буря накрила Кирилівку Запорізької області і наробила чимало лиха

Про це пише RegioNews з посиланням ДСНС області.

Зазначається, що у Запорізькій області спостерігалися ускладнення погодних умов, зокрема, у смт Кирилівка був сильний дощ та шквальний вітер до 20 м/с.

У результаті негоди затопило три приватних будинки на вул. Приморський бульвар. Води було не тільки у подвір'ях, а й в будинку.

Допомогу місцевим жителям надавали рятувальники. Вони відкачали мотопомпою близько 600 куб.м води.

Нагадаємо, днями у Харкові випав рясний град.