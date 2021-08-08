У Кирилівці потужна злива затопила будинки і подвір'я
У суботу, 7 серпня, потужна буря накрила Кирилівку Запорізької області і наробила чимало лиха
Про це пише RegioNews з посиланням ДСНС області.
Зазначається, що у Запорізькій області спостерігалися ускладнення погодних умов, зокрема, у смт Кирилівка був сильний дощ та шквальний вітер до 20 м/с.
У результаті негоди затопило три приватних будинки на вул. Приморський бульвар. Води було не тільки у подвір'ях, а й в будинку.
Допомогу місцевим жителям надавали рятувальники. Вони відкачали мотопомпою близько 600 куб.м води.
Нагадаємо, днями у Харкові випав рясний град.
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