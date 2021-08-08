В Кирилловке мощный ливень затопил дома и двор

Фото: ГСЧС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой ГСЧС области.

Отмечается, что в Запорожской области наблюдались осложнения погодных условий, в частности, в пгт Кирилловка был сильный дождь и шквальный ветер до 20 м/с.

В результате непогоды затопило три частных дома на ул. Приморский бульвар. Воды было не только во дворах, но и в доме.

Помощь местным жителям оказывали спасатели. Они откачали мотопомпой около 600 куб.м воды.

Напомним, на днях в Харькове выпал обильный град.