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08 августа 2021, 15:31 2515

В Кирилловке мощный ливень затопил дома и двор

08 августа 2021, 15:31 2515
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Фото: ГСЧС
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В субботу, 7 августа, мощная буря накрыла Кирилловку Запорожской области и наделала немало бед

Об этом пишет RegioNews со ссылкой ГСЧС области.

Отмечается, что в Запорожской области наблюдались осложнения погодных условий, в частности, в пгт Кирилловка был сильный дождь и шквальный ветер до 20 м/с.

В результате непогоды затопило три частных дома на ул. Приморский бульвар. Воды было не только во дворах, но и в доме.

Помощь местным жителям оказывали спасатели. Они откачали мотопомпой около 600 куб.м воды.

Напомним, на днях в Харькове выпал обильный град.

спасатели ГСЧС

 
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