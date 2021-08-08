В Кирилловке мощный ливень затопил дома и двор
В субботу, 7 августа, мощная буря накрыла Кирилловку Запорожской области и наделала немало бед
Об этом пишет RegioNews со ссылкой ГСЧС области.
Отмечается, что в Запорожской области наблюдались осложнения погодных условий, в частности, в пгт Кирилловка был сильный дождь и шквальный ветер до 20 м/с.
В результате непогоды затопило три частных дома на ул. Приморский бульвар. Воды было не только во дворах, но и в доме.
Помощь местным жителям оказывали спасатели. Они откачали мотопомпой около 600 куб.м воды.
Напомним, на днях в Харькове выпал обильный град.
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