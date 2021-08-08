На Запорожье пьяный водитель врезался в остановку и снес газетный киоск

Фото: ria-m.tv

В Запорожской области, в Мелитополе, 8 августа пьяный водитель "влетел" в остановку и снес газетный киоск

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Так, примерно в 04:00 утра на улице Богдана Хмельницкого водитель на автомобиле Honda не справился с управлением. Мужчина сначала врезался в остановку, в результате чего кирпичные колонны комплекса теперь разрушены. Авто не остановилось после столкновения с первым препятствием - далее водитель снес газетный киоск.

По информации от свидетелей ДТП, мужчина, находившийся за рулем авто, имел признаки алкогольного опьянения. В результате аварии он получил серьезные травмы, его забрала машина скорой помощи.

Возможной причиной ДТП, в котором мужчина врезался в остановку и повредил киоск, издание называет скользкую дорогу. Утром 8 августа в Мелитополе был дождь, поэтому автомобиль могло "занести". К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе машина влетела в остановку с людьми.