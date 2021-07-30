У Бердянську заборонили купатися: названа причина

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У місті Бердянську Запорізької області значно погіршилась якість води Азовського моря за бактеріологічними показниками

Як передає RegioNews, про це повідомили у Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

В останні тижні значно погіршилась якість води Азовського моря в місцях водокористування населення та відпочиваючих за бактеріологічними показниками", - йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами лабораторних досліджень в пробах морської води виявлена висока концентрація збудників інфекційних захворювань.

Ця ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед людей.

У відомстві звернулися до бердянського міського голови Валерія Баранова та голови Запорізької ОДА Олександра Старуха щодо необхідності негайно заборонити водокористування та забезпечення відповідного санітарного стану берегової зони пляжів "Пляж ДЗОСТ "Факел" ПП "Курорти Приазов'я" та пляжу № 3 ТОВ "Дніпро 2000".

Нагадаємо, що 17 липня у Києві заборонили купатися на всіх міських плажах.