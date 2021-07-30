В Бердянске запретили купаться: названа причина

Фото: gudpss-zp.gov.ua

В городе Бердянске Запорожской области значительно ухудшилось качество воды Азовского моря по бактериологическим показателям

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Запорожской области.

В последние недели значительно ухудшилось качество воды Азовского моря в местах водопользования населения и отдыхающих по бактериологическим показателям", - говорится в сообщении.

Согласно результатам лабораторных исследований в пробах морской воды выявлена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний.

Эта ситуация может привести к непредвиденным эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди людей.

В ведомстве обратились к бердянскому городского главе Валерию Баранову и главе Запорожской ОГА Александру Старуху относительно необходимости немедленно запретить водопользование и обеспечение соответствующего санитарного состояния береговой зоны пляжей "Пляж ДЗОСТ "Факел" ЧП "Курорты Приазовья" и пляжа № 3 ООО "Днепр 2000".

Напомним, что 17 июля в Киеве запретили купаться на всех городских плажах.