У Мелітополі жінці вистрілили в ногу

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У Мелітополі Запорізької області 58-річна жінка отримала вогнепальне поранення ноги. Постраждалу госпіталізували до лікарні

Як передає RegioNews, про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги Запорізької області.

У м. Мелітополь по вул. Берегова жінка 58 років отримала вогнепальне поранення. На місці події працювала 1 лікарська бригада", - йдеться у повідомленні.

Постраждала отримала поранення гомілки і була госпіталізована до лікарні

Про обставини отримання вогнепального поранення поки не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік стріляв по людях, але загинув сам.