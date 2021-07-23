У Мелітополі жінці вистрілили в ногу
У Мелітополі Запорізької області 58-річна жінка отримала вогнепальне поранення ноги. Постраждалу госпіталізували до лікарні
Як передає RegioNews, про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги Запорізької області.
У м. Мелітополь по вул. Берегова жінка 58 років отримала вогнепальне поранення. На місці події працювала 1 лікарська бригада", - йдеться у повідомленні.
Постраждала отримала поранення гомілки і була госпіталізована до лікарні
Про обставини отримання вогнепального поранення поки не повідомляється.
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік стріляв по людях, але загинув сам.
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