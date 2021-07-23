В Мелитополе женщине выстрелили в ногу
В Мелитополе Запорожской области 58-летняя женщина получила огнестрельное ранение ноги. Пострадавшую госпитализировали в больницу
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Запорожской области.
В г. Мелитополь по ул. Береговая женщина 58 лет получила огнестрельное ранение. На месте происшествия работала 1 врачебная бригада", - говорится в сообщении.
Пострадавшая получила ранения голени и была госпитализирована в больницу
Об обстоятельствах получения огнестрельного ранения пока не сообщается.
Напомним, недавно на Херсонщине мужчина стрелял по людям, но погиб сам.
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