09:12  23 июля
В Украине за сутки обнаружили еще 763 новых случая COVID-19
10:46  23 июля
На Прикарпатье 16 детей попали в больницу из-за отравления в лагере
11:59  23 июля
На Донбассе нашли схрон с гранатами и патронами
UA | RU
UA | RU
23 июля 2021, 10:13 128

В Мелитополе женщине выстрелили в ногу

23 июля 2021, 10:13 128
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Мелитополе Запорожской области 58-летняя женщина получила огнестрельное ранение ноги. Пострадавшую госпитализировали в больницу

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Запорожской области.

В г. Мелитополь по ул. Береговая женщина 58 лет получила огнестрельное ранение. На месте происшествия работала 1 врачебная бригада", - говорится в сообщении.

Пострадавшая получила ранения голени и была госпитализирована в больницу

Об обстоятельствах получения огнестрельного ранения пока не сообщается.

Напомним, недавно на Херсонщине мужчина стрелял по людям, но погиб сам.

стрельба госпитализация Мелитополь Запорожская область пистолет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram