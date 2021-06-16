На Херсонщині чоловік стріляв по людях, але загинув сам

Про це повідомила начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Загиблий чоловік стріляв з обрізу у двох інших, які отримали поранення. У бійці, коли він намагався їх добити прикладом, зі слів потерпілих, він сам здійснив постріл собі в пах", - розповіла Скуба.

Вона додала, що поки невідомо, що стало причиною конфлікту. Загиблий був 1955 року народження, а поранені, які зараз перебувають у лікарні, є 1988 і 1989 років народження.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині поліцейський стріляв у людей на трасі, внаслідок чого постраждали двоє людей.