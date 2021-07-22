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22 липня 2021, 15:26 4314

На узбережжі Азовського моря пройшов шторм зі смерчем

22 липня 2021, 15:26 4314
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Фото: скріншот відео
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У Запорізькій області поруч з морськими курортами Кирилівки та Бердянська пройшов шторм з градом, шквальним вітром та смерчем

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання Inform ZP.UA.

В акваторії Азовського моря почалася злива і піднявся сильний вітер. Небо затягнуло грозовими хмарами, а серед них було помітно й смерч.

Нагадаємо, у Маріуполі через сильну зливу затопило вулиці та було знеструмлено електропідстанції.

негода Азовське море море курорти Смерч

 
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