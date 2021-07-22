На узбережжі Азовського моря пройшов шторм зі смерчем
У Запорізькій області поруч з морськими курортами Кирилівки та Бердянська пройшов шторм з градом, шквальним вітром та смерчем
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання Inform ZP.UA.
В акваторії Азовського моря почалася злива і піднявся сильний вітер. Небо затягнуло грозовими хмарами, а серед них було помітно й смерч.
Нагадаємо, у Маріуполі через сильну зливу затопило вулиці та було знеструмлено електропідстанції.
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