На Запоріжжі у річці знайшли труп з гантеллю на ногах, - ЗМІ
Під Запоріжжям виловили з Дніпра труп чоловіка з прив'язаною до ніг гантеллю
Про це пише RegioNews з посиланням на "ZаБор".
Джерела в поліції повідомили виданню, що ввечері 18 липня, на території Широківської ОТГ Запорізького району, у воді виявили труп чоловіка, на вигляд приблизно 30-35 років. На місце викликали поліцію.
"Судячи зі збереження тіла, у воді воно пролежало довго, ноги чоловіка були пов'язані, а до мотузки прикріплена гантель, вагою 8 кг. Сам чоловік був у спідній білизні. Особу його досі не встановлено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у столиці в сміттєпроводі будинку знайшли замотаний у килим труп.
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