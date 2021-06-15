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15 червня 2021, 14:27 1579

У столиці в сміттєпроводі будинку знайшли замотаний у килим труп

15 червня 2021, 14:27 1579
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Фото: dtp.kiev.ua
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У Києві в технічному приміщенні одного з багатоповерхових будинків на вулиці Шулявській співробітниця ЖЕКу виявила тіло людини

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua

За попередніми даними, труп чоловіка був замотаний в ковдру, й він там пролежав не менше п'яти днів.

"Сморід, що доноситься на вулицю та під'їзд настільки нестерпний, що слідчі не можуть зайти всередину та оглянути тіло на наявність на ньому ознак насильницької смерті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за однією з версій, тіло належить чоловікові без певного місця проживання, який тимчасово жив в технічному приміщенні будинку.

Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді знайшли труп жінки у дериваційному каналі.

Україна Київ смерть Столиця труп

 
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