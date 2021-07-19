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19 июля 2021, 15:59 401

На Запорожье в реке нашли труп с гантелью на ногах, - СМИ

19 июля 2021, 15:59 401
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Фото из открытых источников
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Под Запорожьем выловили из Днепра труп мужчины с привязанной к ногам гантелью

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "ZаБор".

Источники в полиции сообщили изданию, что вечером 18 июля, на территории Широковской ОТГ Запорожского района, в воде обнаружили труп мужчины, на вид примерно 30-35 лет. На место вызвали полицию.

"Судя по сохранности тела, в воде оно пролежало долго, ноги мужчины были связаны, а к веревке прикреплена гантель, весом 8 кг. Сам мужчина был в нижнем белье. Личность его до сих пор не установлена", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в столице в мусоропроводе дома нашли замотанный в ковер труп.

Украина Запорожье происшествия труп река

 
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