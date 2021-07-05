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05 липня 2021, 09:41 165

Негода в Україні: без світла залишилось майже 30 населених пунктів

05 липня 2021, 09:41 165
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Фото: ДСНС
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Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 29 населених пунктів у чотирьох областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Станом на 07:00 5 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 29 населених пунктів у 4 областях (Київська - 20, Донецька - 5, Запорізька - 3 і Кіровоградська - 1)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, як повідомили рятувальники, 5 липня в Україні очікуються грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, днями в Одесі через негоду не змогли приземлитися літаки, злива затопила вулиці міста.

Раніше повідомлялось, що негода на Львівщині спричинила пожежу в будинку й зірвала дах школи.

ДСНС рятувальники електрика негода гроза

 
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