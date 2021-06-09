На Запоріжжі чоловік погрожував начальнику гранатою та постраждав від її вибуху

Фото: Нацполіція

У Запорізькій області нетверезий працівник погрожував роботодавцеві гранатою, але вона вибухнула у нього в руці. Чоловіка доставили до лікарні, де йому ампутували кінцівку

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронці з'ясували, що приватний підприємець приїхав забрати свій автомобіль "ВАЗ-2109", яким користувався його робітник.

"Автомобіль стояв на вулиці, а за кермом знаходився вказаний працівник у стані алкогольного сп’яніння. Виник конфлікт. Роботодавець повідомив, що працювати більше у нього чоловік не буде. Після цього працівник вийшов з автомобіля, тримаючи в руці предмет, схожий на гранату. Підприємець відбіг за найближчу споруду та в цей час пролунав вибух", - повідомили у поліції.

Працівника медики доставили до лікарні з діагнозом: травматична ампутація правого передпліччя.

Поліція відкрила два кримінальні провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 червня у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у пораненні людини.