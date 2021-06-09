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09 июня 2021, 14:21 863

На Запорожье мужчина угрожал начальнику гранатой и пострадал от ее взрыва

09 июня 2021, 14:21 863
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Фото: Нацполиция
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В Запорожской области нетрезвый работник угрожал работодателю гранатой, но она взорвалась у него в руке. Мужчину доставили в больницу, где ему ампутировали конечность

Как передает RegioNews, об этом сообщили в прессслужбе Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что частный предприниматель приехал забрать свой автомобиль "ВАЗ-2109", которым пользовался его рабочий.

"Автомобиль стоял на улице, а за рулем находился указанный работник в состоянии алкогольного опьянения. Возник конфликт. Работодатель сообщил, что работать больше у него мужчина не будет. После этого работник вышел из автомобиля, держа в руке предмет, похожий на гранату. Предприниматель отбежал за ближайшее сооружение и в это время прогремел взрыв", - сообщили в полиции.

Работника медики доставили в больницу с диагнозом: травматическая ампутация правого предплечья.

Полиция открыла два уголовных производства. Мужчине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 4 июня в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ранении человека.

конфликт авто Граната предприниматели Запорожская область

 
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