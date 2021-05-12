Рятувальники на березі Чорного моря знайшли міну
Було знайдено протитанкову міну ТМ-42 часів минулих війн
Було знайдено протитанкову міну ТМ-42 часів минулих війн
У Запорізькій області рятувальники вилучили міну в Кирилівці. Снаряд знайшли на пляжі на березі Чорного моря.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Так, 11 травня група розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Запоріжжя вилучила та знищила протитанкову міну ТМ-42 часів минулих війн.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт.
Нагадаємо, днями на березі Азовського моря знайшли мертвого крокодила.
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