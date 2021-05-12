Спасатели на берегу Черного моря нашли мину
Была найдена противотанковая мина ТМ-42 времен прошлых войн
Была найдена противотанковая мина ТМ-42 времен прошлых войн
В Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Так, 11 мая группа разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Запорожья изъяла и уничтожила противотанковую мину ТМ-42 времен прошлых войн.
Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области обращаются к гражданам с просьбой быть крайне осторожными во время проведения земельных работ.
Напомним, на днях на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила.
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