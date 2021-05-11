На березі Азовського моря знайшли мертвого крокодила
Тварину виявили відпочиваючі, які прогулювалися пляжем
Тварину виявили відпочиваючі, які прогулювалися пляжем
У курортному селищі Кирилівка, що у Донецькій області, на березі Азовського моря відпочиваючі знайшли мертвого крокодила.
Про це у Instagram написав один із користувачів, інформує RegioNews, посилаючись на сайт міста Маріуполь.
"Гуляли пляжем натрапили на труп крокодила, будьте обережніші цього року", - написав він.
Відомо, що крокодили не водяться на Азові, тому тварина, ймовірно, є жертвою господарів пересуваних зоопарків чи пляжних фотографів. Офіційного коментаря від влади міста з приводу знахідки поки немає.
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