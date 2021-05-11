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11 травня 2021, 14:23 15

На березі Азовського моря знайшли мертвого крокодила

11 травня 2021, 14:23 15
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Тварину виявили відпочиваючі, які прогулювалися пляжем
Тварину виявили відпочиваючі, які прогулювалися пляжем
Фото: сайт 0629
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У курортному селищі Кирилівка, що у Донецькій області, на березі Азовського моря відпочиваючі знайшли мертвого крокодила.

Про це у Instagram написав один із користувачів, інформує RegioNews, посилаючись на сайт міста Маріуполь.

"Гуляли пляжем натрапили на труп крокодила, будьте обережніші цього року", - написав він.

Відомо, що крокодили не водяться на Азові, тому тварина, ймовірно, є жертвою господарів пересуваних зоопарків чи пляжних фотографів. Офіційного коментаря від влади міста з приводу знахідки поки немає.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині спалили понад 23 тисячі туш заражених африканською чумою свиней.

Україна кримінал убивство Донецьк пляж

 
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