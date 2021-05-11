На березі Азовського моря знайшли мертвого крокодила

Тварину виявили відпочиваючі, які прогулювалися пляжем

Тварину виявили відпочиваючі, які прогулювалися пляжем

Фото: сайт 0629

У курортному селищі Кирилівка, що у Донецькій області, на березі Азовського моря відпочиваючі знайшли мертвого крокодила.

Про це у Instagram написав один із користувачів, інформує RegioNews, посилаючись на сайт міста Маріуполь.

"Гуляли пляжем натрапили на труп крокодила, будьте обережніші цього року", - написав він.

Відомо, що крокодили не водяться на Азові, тому тварина, ймовірно, є жертвою господарів пересуваних зоопарків чи пляжних фотографів. Офіційного коментаря від влади міста з приводу знахідки поки немає.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині спалили понад 23 тисячі туш заражених африканською чумою свиней.