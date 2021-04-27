На Запоріжжі посадовця підозрюють в незаконному видобутку граніту на 1 млрд

Незаконним шляхом видобуто понад 180 тис. тонн корисних копалин

Незаконним шляхом видобуто понад 180 тис. тонн корисних копалин

Фото: gp.gov.ua

На Запоріжжі голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомлено про підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник підприємства за відсутності дозвільних документів організував незаконний видобуток граніту.

В результаті п'яти вибухів на Передаточнинському родовищі було видобуто понад 180 тисяч тонн корисних копалин, вартість яких оцінюється в більш ніж 1 млрд грн.

Тепер чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до восьми років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції №3 Запорізького райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції.

Нагадавши, у Вінницькій області на хабарі затримали керівника підрозділу податкової служби.