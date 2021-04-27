На Запорожье чиновника подозревают в незаконной добыче гранита на 1 млрд

Незаконным путем добыто более 180 тыс. тонн полезных ископаемых

Незаконным путем добыто более 180 тыс. тонн полезных ископаемых

Фото: gp.gov.ua

На Запорожье главе правления одного из акционерных обществ города сообщено о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель предприятия при отсутствии разрешительных документов организовал незаконную добычу гранита.

В результате пяти взрывов на Передаточнинском месторождении было добыто более 180 тысяч тонн полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в более чем 1 млрд грн.

Теперь чиновнику грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями отдела полиции №3 Запорожского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области, при оперативном сопровождения управления стратегических расследований в Запорожской области ДВР Нацполиции.

Напомним, в Винницкой области на взятке задержали руководителя подразделения налоговой службы.