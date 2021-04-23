09:13  23 квітня
В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19 з початку пандемії
09:34  23 квітня
В Україну привезли партію вакцин AstraZeneca: тепер з Південної Кореї, а не Індії
08:50  23 квітня
Загострення на Донбасі: зафіксовано 17 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2021, 11:51 390

На Вінничині на хабарі затримали керівника підрозділу податкової служби

23 квітня 2021, 11:51 390
Читайте также на русском языке
Він вимагав у голови фермерського господарства 50 тисяч за непроведення податкової перевірки 
Він вимагав у голови фермерського господарства 50 тисяч за непроведення податкової перевірки 
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Керівника одного зі структурних підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області затримано та повідомлено про підозру під час одержання хабаря.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Посадовець вимагав у голови фермерського господарства 50 тис грн за непроведення податкової перевірки на підставі нібито наявних у податковій заяв. Також, за певний відсоток від суми податкових зобов’язань, він пообіцяв вирішити питання про безперешкодну реєстрацію податкових накладних, які планував подати підприємець", - йдеться у повідомленні.

Після одержання неправомірної вигоди податківця затримали правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Раніше повідомлялось, що на Одещині під час одержання хабаря затримано посадовця водної поліції.

хабар Вінницька область податки податкова служба підприємці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих
Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua