На Вінничині на хабарі затримали керівника підрозділу податкової служби

Він вимагав у голови фермерського господарства 50 тисяч за непроведення податкової перевірки

Він вимагав у голови фермерського господарства 50 тисяч за непроведення податкової перевірки

Фото: Facebook

Керівника одного зі структурних підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області затримано та повідомлено про підозру під час одержання хабаря.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс генпрокурора. Посадовець вимагав у голови фермерського господарства 50 тис грн за непроведення податкової перевірки на підставі нібито наявних у податковій заяв. Також, за певний відсоток від суми податкових зобов’язань, він пообіцяв вирішити питання про безперешкодну реєстрацію податкових накладних, які планував подати підприємець", - йдеться у повідомленні. Після одержання неправомірної вигоди податківця затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Раніше повідомлялось, що на Одещині під час одержання хабаря затримано посадовця водної поліції.

.