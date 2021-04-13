09:15  13 квітня
В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19
08:41  13 квітня
Одеська мерія повністю перейшла на українську мову
08:56  13 квітня
На Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2021, 13:53 154

У Запорізькій області хлопець і дівчина скоїли суїцид

13 квітня 2021, 13:53 154
Читайте также на русском языке
Ймовірно, молоді люди вживали наркотичні речовини
Ймовірно, молоді люди вживали наркотичні речовини
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Бердянську (Запорізька область) хлопець і дівчина скоїли суїцид. Трагедія сталася в ніч на вівторок, 13 квітня, на вулиці Північній, 23.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Рго.berdiansk.

21-річна дівчина вистрибнула з вікна п'ятого поверху. Після цього її 27-річний хлопець порізав собі вени, але медикам вдалося його врятувати. А ось його подруга від одержаних при падінні травм померла.

Правоохоронці встановлюють подробиці події. За інформацією місцевих жителів, молоді люди вживали наркотичні речовини та часто поводилися неадекватно.

Нагадаємо, у Дніпрі п'яна школярка хотіла покінчити з собою.

Україна поліція Бердянськ самоубивство правоохоронці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua