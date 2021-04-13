У Запорізькій області хлопець і дівчина скоїли суїцид

Ймовірно, молоді люди вживали наркотичні речовини

Ймовірно, молоді люди вживали наркотичні речовини

Фото з відкритих джерел

У Бердянську (Запорізька область) хлопець і дівчина скоїли суїцид. Трагедія сталася в ніч на вівторок, 13 квітня, на вулиці Північній, 23.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Рго.berdiansk.

21-річна дівчина вистрибнула з вікна п'ятого поверху. Після цього її 27-річний хлопець порізав собі вени, але медикам вдалося його врятувати. А ось його подруга від одержаних при падінні травм померла.

Правоохоронці встановлюють подробиці події. За інформацією місцевих жителів, молоді люди вживали наркотичні речовини та часто поводилися неадекватно.

Нагадаємо, у Дніпрі п'яна школярка хотіла покінчити з собою.