У Запорізькій області хлопець і дівчина скоїли суїцид
Ймовірно, молоді люди вживали наркотичні речовини
Ймовірно, молоді люди вживали наркотичні речовини
У Бердянську (Запорізька область) хлопець і дівчина скоїли суїцид. Трагедія сталася в ніч на вівторок, 13 квітня, на вулиці Північній, 23.
Про це пише RegioNews з посиланням на видання Рго.berdiansk.
21-річна дівчина вистрибнула з вікна п'ятого поверху. Після цього її 27-річний хлопець порізав собі вени, але медикам вдалося його врятувати. А ось його подруга від одержаних при падінні травм померла.
Правоохоронці встановлюють подробиці події. За інформацією місцевих жителів, молоді люди вживали наркотичні речовини та часто поводилися неадекватно.
Нагадаємо, у Дніпрі п'яна школярка хотіла покінчити з собою.
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