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13 апреля 2021, 13:53 141

В Запорожской области парень и девушка совершили суицид

13 апреля 2021, 13:53 141
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Вероятно, молодые люди употребляли наркотические вещества
Вероятно, молодые люди употребляли наркотические вещества
Фото из открытых источников
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В Бердянске (Запорожская область) парень и девушка совершили суицид. Трагедия произошла в ночь на вторник, 13 апреля, на улице Северной, 23.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Рro.berdiansk.

21-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа. После этого ее 27-летний парень вскрыл себе вены, но медикам удалось его спасти. А вот его подруга от полученных при падении травм скончалась.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия. По информации местных жителей, молодые люди употребляли наркотические вещества и часто вели себя неадекватно.

Напомним, в Днепре пьяная школьница хотела покончить с собой.

Украина полиция Бердянск самоубийство правоохранители

 
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