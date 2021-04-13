В Запорожской области парень и девушка совершили суицид

Вероятно, молодые люди употребляли наркотические вещества

Вероятно, молодые люди употребляли наркотические вещества

Фото из открытых источников

В Бердянске (Запорожская область) парень и девушка совершили суицид. Трагедия произошла в ночь на вторник, 13 апреля, на улице Северной, 23.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Рro.berdiansk.

21-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа. После этого ее 27-летний парень вскрыл себе вены, но медикам удалось его спасти. А вот его подруга от полученных при падении травм скончалась.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия. По информации местных жителей, молодые люди употребляли наркотические вещества и часто вели себя неадекватно.

Напомним, в Днепре пьяная школьница хотела покончить с собой.