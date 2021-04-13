В Запорожской области парень и девушка совершили суицид
Вероятно, молодые люди употребляли наркотические вещества
Вероятно, молодые люди употребляли наркотические вещества
В Бердянске (Запорожская область) парень и девушка совершили суицид. Трагедия произошла в ночь на вторник, 13 апреля, на улице Северной, 23.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Рro.berdiansk.
21-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа. После этого ее 27-летний парень вскрыл себе вены, но медикам удалось его спасти. А вот его подруга от полученных при падении травм скончалась.
Правоохранители устанавливают подробности происшествия. По информации местных жителей, молодые люди употребляли наркотические вещества и часто вели себя неадекватно.
Напомним, в Днепре пьяная школьница хотела покончить с собой.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы