У Дніпрі п'яна школярка хотіла вкоротити собі віку

Школярка прямо на вулиці намагалася порізати собі вени склом

Школярка прямо на вулиці намагалася порізати собі вени склом

Фото: Інформатор

У Дніпрі п'яна 12-річна школярка прямо на вулиці намагалася порізати собі вени склом. Побачивши кров, шокований перехожий викликав на місце пригоди швидку допомогу та поліцію.

Про це повідомляє "Інформатор", пише RegioNews.

Побачивши кров, шокований перехожий викликав на місце пригоди швидку допомогу та поліцію. Коли ж чоловік почав ставити дівчинці питання, вона повідомила йому, що буде краще, якщо вона помре. Інцидент стався в середу, 10 березня, на вулиці Передовій.

Коли на місце події підбігли поліцейські, дівчинка з порізаними руками спробувала від них втекти, але її одразу ж наздогнали. Медики швидкої надали потерпілій першу допомогу і доставили в лікарню №3. До місця проживання сім'ї направили співробітників ювенальної превенції. Виявилося, що дитина вже робила спробу суїциду, проковтнувши голки.

Нагадаємо, на Закарпатті наклала на себе руки 13-річна дівчина.