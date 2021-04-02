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02 апреля 2021, 11:54 4

На Запорожье задержали на взятке руководителя местной прокуратуры

02 апреля 2021, 11:54 4
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В ходе задержания прокурор оказывал сопротивление и пытался скрыться с места происшествия
В ходе задержания прокурор оказывал сопротивление и пытался скрыться с места происшествия
Фото: СБУ
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В Запорожской области Служба безопасности Украины разоблачила прокурора одной из местных прокуратур на получении взятки. Чиновник требовал "откат" с подрядчика за закрытия сфальсифицированного уголовного производства по ремонту объектов социальной сферы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Прокурор получал средства от должностных лиц органов самоуправления и подрядчиков, которые проводили реконструкцию поселкового дома культуры и административного здания поселкового совета. В случае отказа уплаты "дани", прокурор угрожал открытием уголовного производства за искусственными обвинениями", - сообщили оперативники.

Решить "проблему" прокурор обещал за 10% от стоимости договора.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства $10 тысяч с должностного лица одного из поселков городского типа за "закрытие дела".

Правоохранители задержали злоумышленника на окраине одного из поселков Михайловского района области во время получения большей части взятки.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному планируется уведомление о подозрении.

Напомним, 30 марта прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Харьковского окружного административного суда Ольги Панченко, уличенной в передаче взятки.

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