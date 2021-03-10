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10 березня 2021, 17:59 3

Поліція порушила кримінальну справу через вибух у Бердянську

10 березня 2021, 17:59 3
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Внаслідок вибуху загинули двоє людей
Внаслідок вибуху загинули двоє людей
Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці розслідують сьогоднішній вибух в одній з квартир багатоповерхівки в Бердянську, Запорізька область. За даним фактом порушили кримінальну справу.

Про це повідомила поліція Запорізької області, пише RegioNews.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного вбивства - пункт 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини події, яка забрала життя двох людей, ще встановлюються.

Ще одна жертва вибуху - жінка 1971 року народження - перебуває у важкому стані в лікарні.

Сьогодні вранці у Бердянську пролунав вибух у багатоповерхівці. За попередніми даними, в одній з квартир детонував невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків.

Нагадаємо, 10 березня в Бердянську в 9-поверховому будинку стався вибух на сьомому поверсі по вулиці Волонтерів, 156. В результаті події загинули двоє чоловіків, а жінку у важкому стані госпіталізували.

Україна кримінал поліція Бердянськ Запорізька область

 
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