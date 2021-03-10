Полиция возбудила уголовное дело из-за взрыва в Бердянске

В результате взрыва погибли двое людей

В результате взрыва погибли двое людей

Фото из открытых источников

Правоохранители расследуют сегодняшний взрыв в одной из квартир многоэтажки в Бердянске, Запорожская область. По данному факту возбудили уголовное дело.

Об этом сообщила полиция Запорожской области, пишет RegioNews.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного убийства - пункт 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия, унесшего жизни двух человек, еще устанавливаются.

Еще одна жертва взрыва - женщина 1971 года рождения - находится в тяжелом состоянии в больнице.

Сегодня утром в Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. По предварительным данным, в одной из квартир детонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое мужчин.

Напомним, 10 марта в Бердянске в 9-этажном доме произошел взрыв на седьмом этаже по улице Волонтеров, 156. В результате происшествия погибли двое мужчин, а женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.