09:10  02 березня
В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19
16:42  02 березня
Дубінський прокоментував ДТП, в яке потрапив у Львівській області
12:00  02 березня
Зеленський розпочав чергову робочу поїздку в зону ООС
UA | RU
UA | RU
02 березня 2021, 16:48 19

На Запорізькій АЕС застрелилася військова

02 березня 2021, 16:48 19
Читайте также на русском языке
Жінка-військова 1987 року народження
Жінка-військова 1987 року народження
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На території Запорізької атомної електростанції застрелилася жінка-військова.

Інформацію про НП журналістам підтвердили в ГУНП в Запорізькій області, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Так, підтверджую", - відповіли кореспонденту агентства в поліції на прохання прокоментувати інформацію про загибель.

Відомо, що трагедія сталася після 12-ї години дня. Жінка-військова 1987 року народження.

На цей час на місці працює слідчо-оперативна група, проводяться всі необхідні слідчі заходи.

У поліції обіцяють найближчим часом дати докладний коментар. У Нацгвардії ситуацію наразі не коментують.

Нагадаємо, в зоні ООС через необережне поводження зі зброєю загинув військовий.

Україна смерть поліція Запоріжжя правоохоронці

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram