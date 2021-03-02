На Запорізькій АЕС застрелилася військова

Жінка-військова 1987 року народження

Жінка-військова 1987 року народження

Фото з відкритих джерел

Інформацію про НП журналістам підтвердили в ГУНП в Запорізькій області, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Так, підтверджую", - відповіли кореспонденту агентства в поліції на прохання прокоментувати інформацію про загибель.

Відомо, що трагедія сталася після 12-ї години дня. Жінка-військова 1987 року народження.

На цей час на місці працює слідчо-оперативна група, проводяться всі необхідні слідчі заходи.

У поліції обіцяють найближчим часом дати докладний коментар. У Нацгвардії ситуацію наразі не коментують.

Нагадаємо, в зоні ООС через необережне поводження зі зброєю загинув військовий.