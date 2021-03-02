На Запорізькій АЕС застрелилася військова
Жінка-військова 1987 року народження
Жінка-військова 1987 року народження
На території Запорізької атомної електростанції застрелилася жінка-військова.
Інформацію про НП журналістам підтвердили в ГУНП в Запорізькій області, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Так, підтверджую", - відповіли кореспонденту агентства в поліції на прохання прокоментувати інформацію про загибель.
Відомо, що трагедія сталася після 12-ї години дня. Жінка-військова 1987 року народження.
На цей час на місці працює слідчо-оперативна група, проводяться всі необхідні слідчі заходи.
У поліції обіцяють найближчим часом дати докладний коментар. У Нацгвардії ситуацію наразі не коментують.
Нагадаємо, в зоні ООС через необережне поводження зі зброєю загинув військовий.
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