На Запорожской АЭС застрелилась военная
Женщина-военная 1987 года рождения
Женщина-военная 1987 года рождения
На территории Запорожской атомной электростанции застрелилась женщина-военная.
Информацию о ЧП журналистам подтвердили в ГУНП в Запорожской области, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Да, подтверждаю", - ответили корреспонденту агентства в полиции на просьбу прокомментировать информацию о гибели.
Известно, что трагедия произошла после 12 часов дня. Женщина-военная 1987 года рождения.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия.
В полиции обещают в ближайшее время дать подробный комментарий. В Нацгвардии ситуацию пока не комментируют.
Напомним, в зоне ООС за неосторожного обращения с оружием погиб военный.
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