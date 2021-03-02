На Запорожской АЭС застрелилась военная

Женщина-военная 1987 года рождения

Женщина-военная 1987 года рождения

Фото из открытых источников

Информацию о ЧП журналистам подтвердили в ГУНП в Запорожской области, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Да, подтверждаю", - ответили корреспонденту агентства в полиции на просьбу прокомментировать информацию о гибели.

Известно, что трагедия произошла после 12 часов дня. Женщина-военная 1987 года рождения.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия.

В полиции обещают в ближайшее время дать подробный комментарий. В Нацгвардии ситуацию пока не комментируют.

Напомним, в зоне ООС за неосторожного обращения с оружием погиб военный.