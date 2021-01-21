09:01  21 січня
COVID-19 в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
16:00  20 січня
У Хмельницькій області звільнять більше тисячі працівників РДА
08:11  21 січня
На Донбасі бойовики двічі обстріляли сили ООС: український військовий отримав поранення
UA | RU
UA | RU
21 січня 2021, 10:39 435

У Бердянську біля гуртожитку спрацював вибуховий пристрій

21 січня 2021, 10:39 435
Читайте также на русском языке
Невідомі намагалися підірвати автобус Hyundai
Невідомі намагалися підірвати автобус Hyundai
Фото: akzent.zp.ua
Читайте также
на русском языке

У Запорізькій області у Бердянську біля гуртожитку по вулиці Волонтерів, 57, прогримів вибух, зловмисники намагалися підірвати автобус Hyundai.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Імовірно, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Співробітники поліції встановлюють подробиці", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що через вибухи у машини розбиті вікна й понівечена обшивка. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 20 січня у Рівненській області горіла автоцистерна з 20 тоннами пального.

злочин вибух поліція авто Запорізька область
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »