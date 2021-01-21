У Бердянську біля гуртожитку спрацював вибуховий пристрій
Невідомі намагалися підірвати автобус Hyundai
Невідомі намагалися підірвати автобус Hyundai
У Запорізькій області у Бердянську біля гуртожитку по вулиці Волонтерів, 57, прогримів вибух, зловмисники намагалися підірвати автобус Hyundai.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Імовірно, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Співробітники поліції встановлюють подробиці", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що через вибухи у машини розбиті вікна й понівечена обшивка. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 20 січня у Рівненській області горіла автоцистерна з 20 тоннами пального.
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