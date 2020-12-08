Сильний шторм на Азовському морі: затоплені десятки баз відпочинку

Дорога на острів Бірючий також затоплена

Дорога на острів Бірючий також затоплена

Фото: MV Місцеві Вести

У селі Кирилівка Запорізької області затопило десятки баз відпочинку, пансіонатів та готелів, а також пляжі та прибережні споруди.

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання MV Місцеві Вести.

Вже близько тижня в Кирилівці не вщухає шторм. Пориви східного вітру досягають 25-30 м/с, а хвилі піднімаються до 2 метрів, накриваючи берег", - йдеться в повідомленні.

В результаті негоди десятки баз відпочинку на Федотовій косі підтоплені. Двометрові хвилі утворили на території готелів справжні озера.

Рятувальники прогнозують, що така погода протримається ще кілька днів.

Наголошується, що в Запорізькій області через шторм на Азовському морі затопило дорогу до президентської резиденції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в курортній Кирилівці затопило 10 баз відпочинку.