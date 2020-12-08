Сильный шторм на Азовском море: затоплены десятки баз отдыха

Дорога на остров Бирючий также затоплена

Дорога на остров Бирючий также затоплена

Фото: MV Местные Вести

В селе Кирилловка Запорожской области затопило десятки баз отдыха, пансионатов и гостиниц, а также пляжи и прибережные постройки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание MV Местные Вести.

Уже около недели в Кирилловке не стихает шторм. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег", - говорится в сообщении.

В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе подтоплены. Двухметровые волны образовали на территории отелей настоящие озера.

Спасатели прогнозируют, что такая погода продержится еще несколько дней.

Отмечается, что в Запорожской области из-за шторма на Азовском море затопило дорогу к президентской резиденции.

Напомним, ранее сообщалось, что в курортной Кирилловке затопило 10 баз отдыха.