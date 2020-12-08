Сильный шторм на Азовском море: затоплены десятки баз отдыха
В селе Кирилловка Запорожской области затопило десятки баз отдыха, пансионатов и гостиниц, а также пляжи и прибережные постройки.
Как передает RegioNews, об этом сообщает издание MV Местные Вести.
Уже около недели в Кирилловке не стихает шторм. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег", - говорится в сообщении.
В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе подтоплены. Двухметровые волны образовали на территории отелей настоящие озера.
Спасатели прогнозируют, что такая погода продержится еще несколько дней.
Отмечается, что в Запорожской области из-за шторма на Азовском море затопило дорогу к президентской резиденции.
Напомним, ранее сообщалось, что в курортной Кирилловке затопило 10 баз отдыха.