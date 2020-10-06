На Запоріжжі вилучили партію марихуани на суму понад пів мільйона гривень

У місцевого жителя вилучили 4 кілограми наркотиків

У місцевого жителя вилучили 4 кілограми наркотиків

Фото: Нацполіція

У Запорізькій області поліцейські вилучили велику партію марихуани і затримали місцевого жителя. За цінами "чорного ринку", загальна вартість вилучених наркотичних засобів сягає пів мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Місцевий житель незаконно зберігав наркотичну речовину за місцем мешкання та фасував у поліетиленові згортки для подальшої реалізації. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також знайшли інші речові докази, які вказують, що наркотичні речовини громадянин зберігав за місцем свого мешкання з метою їх збуту.

Раніше не судимому громадянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Раніше повідомлялось, що в Одесі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання наркодилерів, які через інтернет збували заборонені речовини клієнтам по всій Україні.