17:30  06 октября
В ГБР допросили нардепа от "ЕС" Владимира Арьева
10:29  06 октября
Пожары на Луганщине: спасатели ликвидировали 8 из 10 основных очагов
12:09  06 октября
Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
UA | RU
UA | RU
06 октября 2020, 14:56 1

На Запорожье изъяли партию марихуаны на сумму более полмиллиона гривен

06 октября 2020, 14:56 1
Читайте також українською мовою
У местного жителя изъяли 4 килограмма наркотиков
У местного жителя изъяли 4 килограмма наркотиков
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны и задержали местного жителя. По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотических средств составляет полмиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Местный житель незаконно хранил наркотическое вещество по месту жительства и фасовал в полиэтиленовые свертки для дальнейшей реализации. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители также нашли другие вещественные доказательства, которые указывают, что наркотические вещества гражданин хранил по месту своего проживания с целью их сбыта.

Ранее не судимому гражданину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей Украине.

наркотики уголовное дело Нацполиция преступление наказание
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »