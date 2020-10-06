На Запорожье изъяли партию марихуаны на сумму более полмиллиона гривен

У местного жителя изъяли 4 килограмма наркотиков

У местного жителя изъяли 4 килограмма наркотиков

Фото: Нацполиция

В Запорожской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны и задержали местного жителя. По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотических средств составляет полмиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Местный житель незаконно хранил наркотическое вещество по месту жительства и фасовал в полиэтиленовые свертки для дальнейшей реализации. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители также нашли другие вещественные доказательства, которые указывают, что наркотические вещества гражданин хранил по месту своего проживания с целью их сбыта.

Ранее не судимому гражданину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей Украине.