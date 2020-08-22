СБУ у Запоріжжі викрила фірму, що займалась аферами із комунальною землею

Компанія занижала вартість земельних ділянок, що належать місту

Компанія занижала вартість земельних ділянок, що належать місту

Фото: СБУ

Служба безпеки України припинила протиправну діяльність однієї експертної фірми, яка сприяла штучному заниженню вартості комунальної землі.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, комерсанти уклали низку договорів із Запорізькою міською радою на оцінку землі під будівництво. Проте зловмисники вирішили отримати із цього додаткову вигоду: на замовлення покупців експерти "здешевлювали" землю у кілька разів, за що отримували свій відсоток від незаконно зекономленої суми.

Так під час оцінки ділянки на околиці міста, виділеної міськрадою під ведення бізнесу, зловмисники занизили її вартість майже у двічі. Ці дії призвели до недоотримання місцевим бюджетом понад 2,5 мільйона гривень.

Наразі директору експертної фірми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. На земельну ділянку накладено арешт.

Крім того СБУ ініціювала проведення експертиз щодо реальної вартості раніше оцінених фірмою земельних ділянок в обласному центрі.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України завадила привласненню майна "Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію "Хаджибей", який належить Міністерству охорони здоров`я, на понад 50 мільйонів гривень.