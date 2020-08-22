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СБУ в Запорожье разоблачила фирму, которая занималась аферами с коммунальной землей
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22 августа 2020, 11:16 6

СБУ в Запорожье разоблачила фирму, которая занималась аферами с коммунальной землей

22 августа 2020, 11:16 6
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Компания занижала стоимость земельных участков, принадлежащих городу
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность одной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, коммерсанты заключили ряд договоров с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство. Однако злоумышленники решили получить с этого дополнительную выгоду: на заказ покупателей эксперты "удешевляли" землю в несколько раз, за что получали свой процент от незаконно сэкономленной суммы.

Так во время оценки участка на окраине города, выделенной горсоветом под ведение бизнеса, злоумышленники занизили ее стоимость почти в два раза. Эти действия привели к недополучению местным бюджетом свыше 2,5 миллиона гривен.

Пока директору экспертной фирмы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест.

Кроме того, СБУ инициировала проведение экспертиз относительно реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины помешала присвоению имущества "Детского специализированного клинического санатория "Хаджибей", который принадлежит Министерству здравоохранения, на более 50 миллионов гривен.

СБУ земля коррупция Запорожье правоохранители
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