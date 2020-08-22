СБУ в Запорожье разоблачила фирму, которая занималась аферами с коммунальной землей

Компания занижала стоимость земельных участков, принадлежащих городу

Компания занижала стоимость земельных участков, принадлежащих городу

Фото: СБУ

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, коммерсанты заключили ряд договоров с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство. Однако злоумышленники решили получить с этого дополнительную выгоду: на заказ покупателей эксперты "удешевляли" землю в несколько раз, за что получали свой процент от незаконно сэкономленной суммы.

Так во время оценки участка на окраине города, выделенной горсоветом под ведение бизнеса, злоумышленники занизили ее стоимость почти в два раза. Эти действия привели к недополучению местным бюджетом свыше 2,5 миллиона гривен.

Пока директору экспертной фирмы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест.

Кроме того, СБУ инициировала проведение экспертиз относительно реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины помешала присвоению имущества "Детского специализированного клинического санатория "Хаджибей", который принадлежит Министерству здравоохранения, на более 50 миллионов гривен.