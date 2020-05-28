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28 мая 2020, 11:32 4

В Запорожской области СБУ разоблачило пограничника на "крышевании" браконьеров

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28 мая 2020, 11:32 4
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Задержали руководителя отряда морской охраны во время получения части взятки в сумме 6000 гривен
Фото: СБУ
Задержали руководителя отряда морской охраны во время получения части взятки в сумме 6000 гривен

Заместителя начальника отдела Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы задержали на вымогательстве взятки от бердянского предпринимателя за не воспрепятствование вылова рыбы.

Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, передает RegioNews.

Заместитель начальника отдела Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы погорел на коррупции. Следствие считает, что чиновник на постоянной основе получал взятки от местных браконьеров и частных предпринимателей”, - говорится в сообщении СБУ.

Руководитель отряда морской охраны за деньги "не замечал" незаконного вылова, а также не оказывал искусственных препятствий местным предпринимателям во время легального бизнеса.

В зависимости от сезона и масштабов промысла суммы взяток составляли от 5 до 20 тысяч гривен. За отдельную плату подполковник заранее предупреждал нарушителей о проведении рейдов.

Задержали чиновника во время получения части взятки - 6 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя председателя одного из райсудов Харькова, причастное к совершению коррупционного правонарушения.


СБУ рыбаки Мариуполь правоохранители браконьеры
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