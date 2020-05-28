В Запорожской области СБУ разоблачило пограничника на "крышевании" браконьеров
Заместителя начальника отдела Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы задержали на вымогательстве взятки от бердянского предпринимателя за не воспрепятствование вылова рыбы.
Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, передает RegioNews.
Заместитель начальника отдела Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы погорел на коррупции. Следствие считает, что чиновник на постоянной основе получал взятки от местных браконьеров и частных предпринимателей”, - говорится в сообщении СБУ.
Руководитель отряда морской охраны за деньги "не замечал" незаконного вылова, а также не оказывал искусственных препятствий местным предпринимателям во время легального бизнеса.
В зависимости от сезона и масштабов промысла суммы взяток составляли от 5 до 20 тысяч гривен. За отдельную плату подполковник заранее предупреждал нарушителей о проведении рейдов.
Задержали чиновника во время получения части взятки - 6 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя председателя одного из райсудов Харькова, причастное к совершению коррупционного правонарушения.
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