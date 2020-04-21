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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 10:55 11

Як цьогоріч святкуватимуть День вишиванки

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21 квітня 2020, 10:55 11
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Щороку День вишиванки святкують у третій четвер травня. У 2020-му День вишиванки припадає на 21 травня. Через пандемію масових заходів з нагоди свята не буде
Щороку День вишиванки святкують у третій четвер травня. У 2020-му День вишиванки припадає на 21 травня. Через пандемію масових заходів з нагоди свята не буде

Про це пишуть організатори акції на сторінці у Facebook і закликають одягнути вишиванку за будь-яких умов, повідомляє RegioNews.

"Разом з тим вважаємо, що українцям в такий кризовий період особливо потрібні позитивні емоції, натхнення, налаштування на добрі думки. Саме тому цьогоріч плануємо безліч онлайн акцій, про які повідомимо згодом, а вас закликаємо одягнути вишиванки за будь-яких умовах: вдома, якщо карантин триватиме, або на роботі в посткарантинний період", - йдеться у повідомленні.

День Вишиванки 2020 буде присвячений українській родині та родоводу, а особливо видатним українським родинам, кілька поколінь котрих робили значний внесок у розбудову української державності, культури, науки.

"Закликаємо кожного присвятити карантинний період дослідженню власного роду. Формування дерева роду - не тільки захоплива справа, це - вкрай важлива складова повернення історичної пам’яті цілого народу. Розпитайте у старших родичів про своїх пра-пра, звідки вони родом, ким були і які насправді мали прізвища, - закликають засновники свята. - Ви відкриєте для себе багато несподіваних фактів про примусові переселення, зросійщення, участь у визвольній боротьбі, репресіях, втратах родини під час голодоморів. Разом з тим, ви відшукаєте у своїх родоводах і видатних науковців, лікарів, митців, військових - родичів, які насправді були героями свого часу", - пишуть організатори свята.

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ - ДЕНЬ РОДОВОДУ

21/05/2020 ДЕНЬ ВИШИВАНКИ - ДЕНЬ РОДОВОДУ (офіційне промо) День Вишиванки завжди був яскравим, життєдайним та улюбленим святом мільйонів українців. Сподіваємося, і цього року разом з вами ми зможемо зберегти красиву традицію, відповідальну місію великим українством одягати вишиті сорочки третього четверга травня в знак єдності та підтримки одне одного. Щороку цього дня вся Україна, а також кожен куток планети, де живуть українці, перетворювались на фантастичну красу. Згадаймо школярів у вишиванках, підприємства та офіси - океан радісних фото. Згадаймо наших захисників, які одягають вишиті сорочки і вірять, що вони захистять від куль. Згадаймо себе і той піднесений внутрішній стан, коли йдеш вулицею, і тобі посміхаються незнайомі люди лишень тому, що вони теж у вишитих сорочках. День Вишиванки - це унікальний, потужний, колективний нАстрій і настрІй. Цього року все буде по-іншому. Ми як засновники свята не проводитимемо масових заходів, а також дотримуватимемось всіх медичних рекомендацій на період пандемії. Разом з тим вважаємо, що українцям в такий кризовий період особливо потрібні позитивні емоції, натхнення, налаштування на добрі думки. Саме тому цьогоріч плануємо безліч онлайн акцій, про які повідомимо згодом, а вас закликаємо одягнути вишиванки за будь-яких умовах: вдома, якщо карантин триватиме, або на роботі в посткарантинний період. День Вишиванки 2020 присвячується українській родині та родоводу. Пандемія дала можливість зупинитись та осмислити, що насправді важливо - турбота про старше покоління та виховання освіченого, гуманного настпуного. Закликаємо кожного присвятити карантинний період дослідженню власного роду. Формування дерева роду - не тільки захоплива справа, це - вкрай важлива складова повернення історичної пам’яті цілого народу. Розпитайте у старших родичів про своїх пра-пра, звідки вони родом, ким були і які насправді мали прізвища. Ви відкриєте для себе багато несподіваних фактів про примусові переселення, зросійщення, участь у визвольній боротьбі, репресіях, втратах родини під час голодоморів. Разом з тим, ви відшукаєте у своїх родоводах і видатних науковців, лікарів, митців, військових - родичів, які насправді були героями свого часу. Також День Вишиванки - День Родоводу присвячуємо видатним українським родинам, кілька поколінь котрих робили значний внесок у розбудову української державності, культури, науки. Таким чином прагнемо заповнити пустку в інформаційному просторі і привернути увагу українців до того, що кожен український рід є частиною кореня, з якого виростає Україна. Бережімо Україну і себе. Музика у відео: "Onuka" Оргкомітет Всесвітнього дня вишиванки

Опубліковано Всесвітній день вишиванки Понеділок, 20 квітня 2020 р.


День вишиванки свято Україна
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