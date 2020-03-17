У Запорізькій області представили нових керівників двох відділень поліції
В Запорізькій області 17 березня представили тимчасово виконуючих обов’язки керівників Михайлівського та Вільнянського відділень поліції
В Запорізькій області 17 березня представили тимчасово виконуючих обов’язки керівників Михайлівського та Вільнянського відділень поліції
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
Так, очільником Михайлівського відділення поліції став майор поліції Андрій Целіков, який до цього працював на посаді начальника сектору кримінальної поліції цього ж відділення поліції.
Тимчасово виконуючим обов’язки Вільнянського відділення поліції призначили підполковника поліції Євгенія Заіку, який до цього працював на посаді заступника начальника – начальника сектору кримінальної поліції Василівського відділу поліції.
Серед пріоритетних напрямків визначили розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, боротьбу з наркозлочинністю, протидію незаконному обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин, а також проведення профілактичних заходів.
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