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17 березня 2020, 16:58

У Запорізькій області представили нових керівників двох відділень поліції

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17 березня 2020, 16:58
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В Запорізькій області 17 березня представили тимчасово виконуючих обов’язки керівників Михайлівського та Вільнянського відділень поліції
Фото: Національна поліція
В Запорізькій області 17 березня представили тимчасово виконуючих обов’язки керівників Михайлівського та Вільнянського відділень поліції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Так, очільником Михайлівського відділення поліції став майор поліції Андрій Целіков, який до цього працював на посаді начальника сектору кримінальної поліції цього ж відділення поліції.

Тимчасово виконуючим обов’язки Вільнянського відділення поліції призначили підполковника поліції Євгенія Заіку, який до цього працював на посаді заступника начальника – начальника сектору кримінальної поліції Василівського відділу поліції.

Серед пріоритетних напрямків визначили розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, боротьбу з наркозлочинністю, протидію незаконному обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин, а також проведення профілактичних заходів.


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