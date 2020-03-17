В Запорожской области представили новых руководителей двух отделений полиции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Так, главой Вольнянского отделения полиции стал майор полиции Андрей Целиков, который до этого работал в должности начальника сектора криминальной полиции этого же отделения полиции.
Временно исполняющим обязанности Михайловского отделения полиции назначили подполковника полиции Евгения Заики, который до этого работал в должности заместителя начальника - начальника сектора криминальной полиции Васильевского отдела полиции.
Среди приоритетных направлений определили раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, борьбу с наркопреступностью, противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также проведение профилактических мероприятий.
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