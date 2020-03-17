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17 марта 2020, 16:58 2

В Запорожской области представили новых руководителей двух отделений полиции

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17 марта 2020, 16:58 2
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В Запорожской области 17 марта представили временно исполняющих обязанности руководителей Михайловского и Вольнянского отделений полиции
Фото: Национальная полиция
В Запорожской области 17 марта представили временно исполняющих обязанности руководителей Михайловского и Вольнянского отделений полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Так, главой Вольнянского отделения полиции стал майор полиции Андрей Целиков, который до этого работал в должности начальника сектора криминальной полиции этого же отделения полиции.

Временно исполняющим обязанности Михайловского отделения полиции назначили подполковника полиции Евгения Заики, который до этого работал в должности заместителя начальника - начальника сектора криминальной полиции Васильевского отдела полиции.

Среди приоритетных направлений определили раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, борьбу с наркопреступностью, противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также проведение профилактических мероприятий.


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