В Запорожской области представили новых руководителей двух отделений полиции

В Запорожской области 17 марта представили временно исполняющих обязанности руководителей Михайловского и Вольнянского отделений полиции

Фото: Национальная полиция

В Запорожской области 17 марта представили временно исполняющих обязанности руководителей Михайловского и Вольнянского отделений полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Так, главой Вольнянского отделения полиции стал майор полиции Андрей Целиков, который до этого работал в должности начальника сектора криминальной полиции этого же отделения полиции.

Временно исполняющим обязанности Михайловского отделения полиции назначили подполковника полиции Евгения Заики, который до этого работал в должности заместителя начальника - начальника сектора криминальной полиции Васильевского отдела полиции.

Среди приоритетных направлений определили раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, борьбу с наркопреступностью, противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также проведение профилактических мероприятий.