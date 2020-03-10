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10 березня 2020, 18:48 1

В Олександрівському відділені поліції Запоріжжя новий начальник

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10 березня 2020, 18:48 1
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Одне з центральних відділень поліції Запоріжжя очолив підполковник поліції Сергій Мусій, який до цього виконував обов’язки заступника начальника Енергодарського відділу ГУНП в Запорізькій області
Фото: поліція
Одне з центральних відділень поліції Запоріжжя очолив підполковник поліції Сергій Мусій, який до цього виконував обов’язки заступника начальника Енергодарського відділу ГУНП в Запорізькій області

Про це RegioNews повідомили у прес-службі поліції.

10 березня був представлений тимчасово виконуючий обов’язки начальника Олександрівського відділення поліції Сергій Мусій, який до працював в Енергодарському відділі поліції та виконував обов’язки заступника начальника відділу - начальника сектору кримінальної поліції.

Полковник поліції Руслан Невожай довів до відома особового складу підрозділу пріоритетні завдання, визначені керівництвом поліції області, щодо протидії злочинності та забезпечення правопорядку на території обслуговування. Він вказав на покращення стану роботи з розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, боротьбу з наркозлочинністю та протидію незаконному обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Напомним, что 5 березня призначили керівника Комунарського відділення поліції


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