Рибалок, що зникли в Азовському морі, шукають вертольотом
Про це повідомляє ДСНС, пише RegioNews.
"Станом на 15:00 15 березня рятувальники ДСНС на гелікоптері МІ-8МТ завершили обстеження 900 кв. м акваторії Азовського моря. Зниклих рибалок знайти не вдалося", - йдеться у повідомлені.
Як зазначається, вертоліт залучено з Харкова, де він знаходиться на постійному місці дислокації.
Пошуки акваторією моря здійснюють 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП " Морський рятувально-координаціний центр", КП "Морська пошуково-рятувальна служба" та міської рятувально-водолазної служби.
Наразі у Бердянську спостерігається посилення північно-західного вітру, що суттєво знижує ефективність проведення пошукових робіт вздовж берегової лінії.
Нагадаємо, 14 березня близько шостої години ранку троє рибалок на дерев’яному баркасі вийшли в Азовське море поблизу санаторію "Бердянськ" та у встановлений час не повернулись на берег.
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