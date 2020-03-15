Рибалок, що зникли в Азовському морі, шукають вертольотом

У Запорізькій області до пошуку зниклих в Азовському морі рибалок залучили гелікоптер МІ-8МТ

Фото: ДСНС України

У Запорізькій області до пошуку зниклих в Азовському морі рибалок залучили гелікоптер МІ-8МТ

Про це повідомляє ДСНС, пише RegioNews. "Станом на 15:00 15 березня рятувальники ДСНС на гелікоптері МІ-8МТ завершили обстеження 900 кв. м акваторії Азовського моря. Зниклих рибалок знайти не вдалося", - йдеться у повідомлені. Як зазначається, вертоліт залучено з Харкова, де він знаходиться на постійному місці дислокації. Пошуки акваторією моря здійснюють 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП " Морський рятувально-координаціний центр", КП "Морська пошуково-рятувальна служба" та міської рятувально-водолазної служби. Наразі у Бердянську спостерігається посилення північно-західного вітру, що суттєво знижує ефективність проведення пошукових робіт вздовж берегової лінії. Нагадаємо, 14 березня близько шостої години ранку троє рибалок на дерев’яному баркасі вийшли в Азовське море поблизу санаторію "Бердянськ" та у встановлений час не повернулись на берег.



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