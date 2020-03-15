В Азовському морі зникли троє рибалок

14 березня троє місцевих рибалок вийшли в море на дерев’яному баркасі і додому не повернулися

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14 березня троє місцевих рибалок вийшли в море на дерев’яному баркасі і додому не повернулися

Про це пише RegioNews посиланням на ДСНС України.

14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі 3 рибалок, які у визначений час не вийшли на зв'язок та місце їх знаходження невідомо.

До пошукових робіт було задіяно 2 катери Держприкордонслужби та 1 катер Державного морського рятувально-координаційного центру. Пошуки результату не дали.

15 березня з шостої години ранку пошукові роботи відновлено, планується залучення вертольоту ДСНС.