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15 марта 2020, 16:58 9

Пропавших в Азовском море рыбаков ищут с вертолетом

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15 марта 2020, 16:58 9
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В Запорожской области к поиску пропавших в Азовском море рыбаков привлекли вертолет МИ-8МТ
Фото: ГСЧС Украины
В Запорожской области к поиску пропавших в Азовском море рыбаков привлекли вертолет МИ-8МТ

Об этом сообщает ДСНС, пишет RegioNews.

"По состоянию на 15:00 15 марта спасатели ДСНС на вертолете МИ-8МТ завершили обследование 900 кв. М акватории Азовского моря. Пропавших рыбаков найти не удалось", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вертолет привлечен из Харькова, где он находится на постоянном месте дислокации.

Поиски акваторией моря осуществляют 4 единицы техники и личный состав Вооруженных сил Украины, пограничного отряда, ГП "Морской спасательно-координационный центр", КП "Морская поисково-спасательная служба" и городской спасательно-водолазной службы.

Сейчас в Бердянске наблюдается усиление северо-западного ветра, что существенно снижает эффективность проведения поисковых работ вдоль береговой линии.

Напомним, 14 марта около шести часов утра трое рыбаков на деревянном баркасе вышли в Азовское море вблизи санатория "Бердянск" и в установленное время не вернулись на берег.


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