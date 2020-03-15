Пропавших в Азовском море рыбаков ищут с вертолетом
Об этом сообщает ДСНС, пишет RegioNews.
"По состоянию на 15:00 15 марта спасатели ДСНС на вертолете МИ-8МТ завершили обследование 900 кв. М акватории Азовского моря. Пропавших рыбаков найти не удалось", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вертолет привлечен из Харькова, где он находится на постоянном месте дислокации.
Поиски акваторией моря осуществляют 4 единицы техники и личный состав Вооруженных сил Украины, пограничного отряда, ГП "Морской спасательно-координационный центр", КП "Морская поисково-спасательная служба" и городской спасательно-водолазной службы.
Сейчас в Бердянске наблюдается усиление северо-западного ветра, что существенно снижает эффективность проведения поисковых работ вдоль береговой линии.
Напомним, 14 марта около шести часов утра трое рыбаков на деревянном баркасе вышли в Азовское море вблизи санатория "Бердянск" и в установленное время не вернулись на берег.
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