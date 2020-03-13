В Запорізькій області від грипу померла 6-річна дитина
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.
За інформацією джерела, хлопчик захворів 5 березня, батьки звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня зі скаргами на підвищення температури до 38,8 градусів, незначну нежить, біль у горлі. Дитині поставили діагноз – назофарингіт, лікували його вдома.
9 березня стан хлопчика стрімко погіршився, температура тіла впала до 34 градусів, його госпіталізували до стаціонару в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-сердцевої недостатності, в 12:50 дитина померла.
При дослідженні виявлена РНК грипу А (H1N1). Проти грипу хлопчик не був щеплений.
Всього з початку сезону в Запорізькій області зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень грипу, в тому числі 5 – серед дорослих та 1 – дитина.
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