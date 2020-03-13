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13 березня 2020, 18:02 15

В Запорізькій області від грипу померла 6-річна дитина

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13 березня 2020, 18:02 15
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В Мелітополі Запорізької області зареєстрований летальний випадок від грипу у дитини 6 років
Фото: pixabay.com
В Мелітополі Запорізької області зареєстрований летальний випадок від грипу у дитини 6 років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

За інформацією джерела, хлопчик захворів 5 березня, батьки звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня зі скаргами на підвищення температури до 38,8 градусів, незначну нежить, біль у горлі. Дитині поставили діагноз – назофарингіт, лікували його вдома.

9 березня стан хлопчика стрімко погіршився, температура тіла впала до 34 градусів, його госпіталізували до стаціонару в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-сердцевої недостатності, в 12:50 дитина померла.

При дослідженні виявлена РНК грипу А (H1N1). Проти грипу хлопчик не був щеплений.

Всього з початку сезону в Запорізькій області зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень грипу, в тому числі 5 – серед дорослих та 1 – дитина.


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