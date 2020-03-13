В Запорожской области от гриппа умер 6-летний ребенок

В Мелитополе Запорожской области зарегистрирован летальный случай от гриппа у ребенка 6 лет

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В Мелитополе Запорожской области зарегистрирован летальный случай от гриппа у ребенка 6 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

По информации источника, мальчик заболел 5 марта, родители обратились за медицинской помощью к семейному врачу 6 марта с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов, незначительный насморк, боль в горле. Ребенку поставили диагноз - назофарингит, лечили его дома.

9 марта состояние мальчика стремительно ухудшилось, температура тела упала до 34 градусов, его госпитализировали в стационар в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердечной недостаточности, в 12:50 ребенок умер.

При исследовании обнаружена ДНК гриппа А (H1N1). Против гриппа мальчик не был привит.

Всего с начала сезона в Запорожской области зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений гриппа, в том числе 5 - среди взрослых и 1 - ребенок.